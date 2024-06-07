Появились фото с бракосочетания комика Гарика Харламова с актрисой Катериной Ковальчук

Звезда Comedy Club Гарик Харламов попрощался со своим холостяцким статусом и женился на актрисе Катерине Ковальчук.
Звезда сериала "Гусар" опубликовала в сторис "Инстаграма"* фото со своей скромной свадьбы. На снимке 31-летняя актриса держит в руке маленькое распечатанное фото с росписи в ЗАГСе.
Со свадебным платьем Катерина не заморачивалась. Она стала женой комика в джинсах и белой футболке. Жених тоже не облачался в строгий костюм. Харламов пришёл на роспись в повседневной одежде без какого-либо намёка на торжественность. Из роскошеств на свадьбе было только кольца от Tiffany.
У юмориста это третий по счёту брак. Ране от был женат на Юлии Лещенко и Кристине Асмус.
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