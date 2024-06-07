Ольга Бузова после скандала попросила разрешения на занятие спортом в купальнике: "Можно?"

Бузова поинтересовалась, можно ли ей заниматься спортом в купальнике

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова задалась вопросом, не возбраняется ли ей заниматься физической активностью в купальнике.

Фото: https://t.me/byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Буззовой is licensed under public doman

Бузова после громкого скандала, связанного с её выступлением в Уфе в кожаных трусах, стала более обдуманно подходить к своему внешнему виду.

Звезда "Дома-2" разместила в Telegram-канале видео, на котором она в открытом купальнике занимается спортом на деревянном помосте рядом со своим домом.

"Спорт по расписанию. Дома заниматься в купальнике можно?" — поинтересовалась знаменитость у подписчиков в Telegram-канале.

Фолловеры милостиво разрешили Ольге носить купальник в процессе занятия спортом.

"Можно и нужно. Красивому телу надо дышать"; "Оля, тебе всё можно"; "Дома можно и без купальника, только без камеры", — писали интернет-пользователи под постом знаменитости.

Ранее Ольга Бузова опубликовала компромат на Ксению Собчак в ответ на нападки.