Ольга Бузова после скандала попросила разрешения на занятие спортом в купальнике: "Можно?"

Ольга Бузова задалась вопросом, не возбраняется ли ей заниматься физической активностью в купальнике.
Бузова после громкого скандала, связанного с её выступлением в Уфе в кожаных трусах, стала более обдуманно подходить к своему внешнему виду.
Звезда "Дома-2" разместила в Telegram-канале видео, на котором она в открытом купальнике занимается спортом на деревянном помосте рядом со своим домом.
"Спорт по расписанию. Дома заниматься в купальнике можно?" — поинтересовалась знаменитость у подписчиков в Telegram-канале.
Фолловеры милостиво разрешили Ольге носить купальник в процессе занятия спортом.
"Можно и нужно. Красивому телу надо дышать";
"Оля, тебе всё можно";
"Дома можно и без купальника, только без камеры", — писали интернет-пользователи под постом знаменитости.
Ранее Ольга Бузова опубликовала компромат на Ксению Собчак в ответ на нападки.
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