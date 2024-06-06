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Актёр Маколей Калкин заявил о психологической травме из-за сложных отношений с отцом

Маколей Калкин рассказал о сложных отношениях с отцом

0:58
Шоу-бизнес

Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин в День отца вспомнил, как непросто складывались его отношения с отцом.

Маколей Калкин рассказал о сложных отношениях с отцом
Фото: https://www.instagram.com/culkamania by Инстаграм Маколея Калкина is licensed under public doman

Маколей Калкин опубликовал в "Инстаграме"* пост, посвящённый отцовству. 

"В прошлом у меня были сложные отношения с отцом", — признался артист.

Звезда Голливуда отметил, что его собственный отцовский опыт заставляет его особенно трепетно относиться к празднику День отца. Он отметил, что старается сделать этот день особенным для своих детей, а не для сея.

Калкин воспитывает двух сыновей от возлюбленной Бренды Сонг, которой он сделал предложение в 2022 году.

Артист ранее обвинял отца в физическом и эмоциональном насилии. Он заявлял, что отец завидовал его успеху и жестоко с ним обращался. 

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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