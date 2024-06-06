Звезда "Универа" Анна Хилькевич заявила, что обожает роды: это животный процесс

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Анна Хилькевич призналась, что опасалась рожать первого ребенка

1:01
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич вспомнила о страхах, связанных с первой беременностью.

Анна Хилькевич призналась, что опасалась рожать первого ребенка
Фото: https://vk.com/khilkevich.public by Инстаграм Анны Хилькевич is licensed under public doman

Анна Хилькевич рассказала, что очень сильно боялась рожать первого ребенка. Помог ей справиться с тревогами настрой на положительный опыт. Актриса призналась, что от первой беременности у неё остались хорошие воспоминания.

Она назвала роды "животным процессом", который обожает. Знаменитость уверена, что за родами скрыто гораздо больше, чем просто боль.

"И, наверное, именно поэтому тоже уже жду третьего ребёнка", — объяснила Анна.

У звезды уже есть двое дочерей Арианна и Мария от бизнесмена Артура Волкова. Она отметила, что всегда мечтала быть многодетной матерью.

"Мы с мужем просто ждали, когда я наберусь сил и почувствую, что этот момент пришел", — объяснила Хилькевич.

Ранее певица Сати Казанова сообщила о своей долгожданной беременности.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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