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Актрису Анастасию Заворотнюк пыталась спасти девушка из Папуа Новая Гвинея

Девушка из Папуа Новая Гвинея пыталась помочь Анастасии Заворотнюк

1:13
Шоу-бизнес

На официальной страничке Анастасии Заворотнюк появились трогательные истории о поклонниках актрисы, которые хотели спасти звезду сериала "Моя прекрасная няня".

Девушка из Папуа Новая Гвинея пыталась помочь Анастасии Заворотнюк
Фото: https://vk.com/azavorotnyuk by ВК-аккаунт Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, как неравнодушные люди пытались спасти актрису. Пост появился в "Инстаграме"* на 9-й день после смерти актрисы.

В публикации выражается благодарность всем, кто поддерживал, помогал и молился за актрису, боровшуюся с онкологическим заболеванием.

"Для нас было большим удивлением, что с предложением помощи к нам обращались люди из разных уголков мира. Замечательная девушка из Папуа Новая Гвинея везла в Москву какой-то чудодейственный фрукт, поднимающий иммунитет при онкологии", — гласит текст поста.

В публикации сообщается, что неравнодушные люди привозили актрисе лекарства. Выздоровевшие дети, которых ранее поддерживала Анастасия, держали её за руки.

Отдельная благодарность выражается коллективу ледового театра Татьяны Навки и Петра Чернышева за то, что соглашались репетировать по ночам, чтобы Пётр проводил целый день с женой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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