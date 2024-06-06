Актрису Анастасию Заворотнюк пыталась спасти девушка из Папуа Новая Гвинея

Девушка из Папуа Новая Гвинея пыталась помочь Анастасии Заворотнюк

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На официальной страничке Анастасии Заворотнюк появились трогательные истории о поклонниках актрисы, которые хотели спасти звезду сериала "Моя прекрасная няня".

Фото: https://vk.com/azavorotnyuk by ВК-аккаунт Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, как неравнодушные люди пытались спасти актрису. Пост появился в "Инстаграме"* на 9-й день после смерти актрисы.

В публикации выражается благодарность всем, кто поддерживал, помогал и молился за актрису, боровшуюся с онкологическим заболеванием.

"Для нас было большим удивлением, что с предложением помощи к нам обращались люди из разных уголков мира. Замечательная девушка из Папуа Новая Гвинея везла в Москву какой-то чудодейственный фрукт, поднимающий иммунитет при онкологии", — гласит текст поста.

В публикации сообщается, что неравнодушные люди привозили актрисе лекарства. Выздоровевшие дети, которых ранее поддерживала Анастасия, держали её за руки.

Отдельная благодарность выражается коллективу ледового театра Татьяны Навки и Петра Чернышева за то, что соглашались репетировать по ночам, чтобы Пётр проводил целый день с женой.