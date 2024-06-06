"Русская Медиагруппа" устроила на ПМЭФ неформальную вечеринку с участием Лепса, Жасмин и Успенской

"Русская Медиагруппа" организовала на ПМЭФ неформальную вечеринку со звёздами

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

"Русская Медиагруппа" организовала на Петербургском международном экономическом форуме самую масштабную неформальную вечеринку.

Фото: https://disk.yandex.ru/d/8HL-r23t6VWYNg by Пресс-служба "Русской Медиагруппы" is licensed under public doman

В день открытия ПМЭФ-2024 в отеле "Лотте Отель" состоялась самое крупное неформальное вечернее мероприятие.

Отдыхали на празднике участники деловой программы. Они воспользовались вечером, чтобы в кулуарах обговорить рабочие вопросы с потенциальными деловыми партнёрами.

Развлекали гостей праздника Григорий Лепс, Любовь Успенская, MiaBoyka, Hammali&Navai, певица Жасмин. Роль конферансье взял на себя известный ведущий "Русского Радио" Максим Привалов.

"Необычно выступать перед такой публикой, но я рада, что расширяется моя аудитория", — высказалась певица MiaBoyka.

Певица Жасмин назвала вечеринку солнечной и зажигательной.