"Русская Медиагруппа" устроила на ПМЭФ неформальную вечеринку с участием Лепса, Жасмин и Успенской

"Русская Медиагруппа" организовала на Петербургском международном экономическом форуме самую масштабную неформальную вечеринку.
В день открытия ПМЭФ-2024 в отеле "Лотте Отель" состоялась самое крупное неформальное вечернее мероприятие.
Отдыхали на празднике участники деловой программы. Они воспользовались вечером, чтобы в кулуарах обговорить рабочие вопросы с потенциальными деловыми партнёрами.
Развлекали гостей праздника Григорий Лепс, Любовь Успенская, MiaBoyka, Hammali&Navai, певица Жасмин. Роль конферансье взял на себя известный ведущий "Русского Радио" Максим Привалов.
"Необычно выступать перед такой публикой, но я рада, что расширяется моя аудитория", — высказалась певица MiaBoyka.
Певица Жасмин назвала вечеринку солнечной и зажигательной.
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