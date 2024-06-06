Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рособрнадзор готов защищать ЕГЭ "до последнего выпускника"
ЛДПР предложила ввести ежегодную выплату на детей до 16 лет
Голландский блогер поделился впечатлениями о минеральной воде в Ессентуках
Россиянам дали полезные советы по уходу за кошкой
Сергей Аксёнов: "Не уважаешь Россию, тогда пошёл вон отсюда!"
Ёмкость литий-ионных батарей сумели удвоить за счёт кремний-графенового анода
Валентин Гафт раскрыл неожиданную пользу кризисов для людей
Что будет, если употреблять гейнер каждый день?
Мятный майонез: рецепт оригинальной заправки
"Русская Медиагруппа" устроила на ПМЭФ неформальную вечеринку с участием Лепса, Жасмин и Успенской

"Русская Медиагруппа" организовала на ПМЭФ неформальную вечеринку со звёздами

0:56
Шоу-бизнес

"Русская Медиагруппа" организовала на Петербургском международном экономическом форуме самую масштабную неформальную вечеринку.

"Русская Медиагруппа" организовала на ПМЭФ неформальную вечеринку со звёздами
Фото: https://disk.yandex.ru/d/8HL-r23t6VWYNg by Пресс-служба "Русской Медиагруппы" is licensed under public doman

В день открытия ПМЭФ-2024 в отеле "Лотте Отель" состоялась самое крупное неформальное вечернее мероприятие.

Отдыхали на празднике участники деловой программы. Они воспользовались вечером, чтобы в кулуарах обговорить рабочие вопросы с потенциальными деловыми партнёрами.

Развлекали гостей праздника Григорий Лепс, Любовь Успенская, MiaBoyka, Hammali&Navai, певица Жасмин. Роль конферансье взял на себя известный ведущий "Русского Радио" Максим Привалов.

"Необычно выступать перед такой публикой, но я рада, что расширяется моя аудитория", — высказалась певица MiaBoyka.

Певица Жасмин назвала вечеринку солнечной и зажигательной. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Власти признали ошибкой льготную ипотеку: "Люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки"

Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.

Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки
Эксперты назвали вещи, которых больше всего боятся кошки
Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки
Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Предостережение Путина передать дальнобойные ракеты — сигнал Западу Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Певец Юрий Лоза объяснил, почему отказался участвовать в новом шоу Бузовой "Однажды в Джунглях"
Певец Юрий Лоза объяснил, почему отказался участвовать в новом шоу Бузовой "Однажды в Джунглях"
Последние материалы
Голландский блогер поделился впечатлениями о минеральной воде в Ессентуках
Россиянам дали полезные советы по уходу за кошкой
Сергей Аксёнов: "Не уважаешь Россию, тогда пошёл вон отсюда!"
Ёмкость литий-ионных батарей сумели удвоить за счёт кремний-графенового анода
Валентин Гафт раскрыл неожиданную пользу кризисов для людей
Предостережение Путина передать дальнобойные ракеты — сигнал Западу
Что будет, если употреблять гейнер каждый день?
Мятный майонез: рецепт оригинальной заправки
Певица Сати Казанова рассказала о беременности
Эксперт: на депозитах в банках можно заработать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников