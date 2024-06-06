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Садальский рассказал об аферистах, которые изобрели новый вид мошенничества

Садальский рассказал о новом виде мошенничества

1:05
Шоу-бизнес

Станислав Садальский признался, что его пытались обмануть аферисты под благовидным предлогом.

Садальский рассказал о новом виде мошенничества
Фото: unsplash.com by Джейлин Кастильо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что мошенники теперь представляются сотрудниками "Википедии".

Липовые представители "Википедии", по словам артиста, попросили его помощи в деле редактирования статьи о неком замечательном артисте. Девушка, которая представилась Ольгой, призвала Садальского убрать лишнее из биографического материала.

"Уточнив ряд деталей, Оля сообщила, что мне тоже полагается доступ к редактированию. Для этого мне надо пройти по ссылке, предложил ей тоже пройти по моей грубой ссылке", — написал заслуженный артист России в своём Telegram-канале.

Звонившая пригрозила Садальскому тем, что обещала выставить его номер телефона в общий доступ.

"Кстати, один народный артист попался, но ему стыдно об этом говорить", — объяснил заслуженный артист РСФСР.

Ранее телеведущую Леру Кудрявцеву вывели из себя телефонные аферисты.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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