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Ольга Бузова опубликовала компромат на Ксению Собчак в ответ на нападки

Ольга Бузова ответила на нападки Ксении Собчак

0:54
Шоу-бизнес

Ольга Бузова опубликовала компрометирующие кадры с Ксенией Собчак в отместку за нападки.

Ольга Бузова ответила на нападки Ксении Собчак
Фото: https://vk.com/sobchak by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman

Бузова разместила в своём Telegram-канале видео, на котором Собчак целуется с блогером Настей Ивлеевой. Кроме того, Ольга напомнила об откровенных танцах Ксении в провокационном наряде.

Досталось даже мужу журналистки Константину Богомолову, который на фото запечатлён голым, прикрывающимся лишь листочком.

Далее Бузова опубликовала обличительные стихи.

"Всех всегда учило белое пальто.
Всё всегда так просто было у него.
Но в идеальном облике есть маленький прокол —
У пальто в заплатках подкладка и подол", — гласит начало опубликованного стихотворного творения.

Ранее Ксения Собчак попросила ей разъяснить разницу между "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой и выступлением Ольги Бузовой в трусах в Уфе.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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