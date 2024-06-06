Ольга Бузова опубликовала компромат на Ксению Собчак в ответ на нападки

Ольга Бузова опубликовала компрометирующие кадры с Ксенией Собчак в отместку за нападки.
Бузова разместила в своём Telegram-канале видео, на котором Собчак целуется с блогером Настей Ивлеевой. Кроме того, Ольга напомнила об откровенных танцах Ксении в провокационном наряде.
Досталось даже мужу журналистки Константину Богомолову, который на фото запечатлён голым, прикрывающимся лишь листочком.
Далее Бузова опубликовала обличительные стихи.
"Всех всегда учило белое пальто.
Всё всегда так просто было у него.
Но в идеальном облике есть маленький прокол —
У пальто в заплатках подкладка и подол", — гласит начало опубликованного стихотворного творения.
Ранее Ксения Собчак попросила ей разъяснить разницу между "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой и выступлением Ольги Бузовой в трусах в Уфе.
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