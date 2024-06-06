Обвиняемую в экстремизме участницу "Битвы экстрасенсов" не смогли допросить из-за плохого самочувствия

Допрос основательницы "Империи сильнейших ведьм" и бывшей участницы "Битвы экстрасенсов" Алёны Полынь пришлось отложить из-за её плохого самочувствия.
Экс-участницу шоу "Битва экстрасенсов" обвиняют в оскорблении чувств верующих и экстремизме. По версии следствия, Полынь (Елена Суликова — настоящее имя ведьмы) распространяла запрещённую литературу.
Ранее сообщалось, что в доме у ведьмы при обыске нашли кукол вуду и другую магическую атрибутику.
"Задержанная Елена Суликова во время допроса имитировала плохое самочувствие, в связи с чем не раз приходилось прерывать следственные действия. Допросить её не удалось", — цитирует слова своего источника "Вечерняя Москва".
Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.