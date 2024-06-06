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Обвиняемую в экстремизме участницу "Битвы экстрасенсов" не смогли допросить из-за плохого самочувствия

Экс-участнице "Битвы экстрасенсов" стало плохо во время допроса

0:48
Шоу-бизнес

Допрос основательницы "Империи сильнейших ведьм" и бывшей участницы "Битвы экстрасенсов" Алёны Полынь пришлось отложить из-за её плохого самочувствия.

Экс-участнице "Битвы экстрасенсов" стало плохо во время допроса
Фото: https://vk.com/alyonapolyn by ВК-аккаунт Алёны Полынь is licensed under public doman

Экс-участницу шоу "Битва экстрасенсов" обвиняют в оскорблении чувств верующих и экстремизме. По версии следствия, Полынь (Елена Суликова — настоящее имя ведьмы) распространяла запрещённую литературу.

Ранее сообщалось, что в доме у ведьмы при обыске нашли кукол вуду и другую магическую атрибутику.

"Задержанная Елена Суликова во время допроса имитировала плохое самочувствие, в связи с чем не раз приходилось прерывать следственные действия. Допросить её не удалось", — цитирует слова своего источника "Вечерняя Москва".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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