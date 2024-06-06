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Ольга Бузова распрощалась с кожаными трусами, прикрыв оголённые участки тела на новом концерте

Ольга Бузова учла свои ошибки и прикрыла оголённые участки тела на концерте

0:56
Шоу-бизнес

Ольга Бузова решила больше не злить публику откровенными нарядами и дополнила свой вызывающий костюм приличными элементами одежды.

Ольга Бузова учла свои ошибки и прикрыла оголённые участки тела на концерте
Фото: https://t.me/byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Буззовой is licensed under public doman

В Сети распространяются кадры с нового выступления Ольги Бузовой. Звезда предстала в образе, который напоминает костюм, вызвавший волну народного негодования. Ольга, однако, распрощалась с кожаными трусами. Вместо них она надела чёрные брюки.

Чтобы её выступление в Уфе не ассоциировали со скандальной "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой, Ольге пришлось заручиться поддержкой участников СВО. Бойцы заявили, что благодарны звезде за помощь и поддержку. Они заверили, что выступление Бузовой в Башкортостане не имеет ничего общего с "бесовской" голой вечеринкой звёзд.

Ранее Ольга Бузова процитировала Уильяма Шекспира в ответ на нападки злопыхателей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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