Певица Жасмин организовала своим детям незабываемый праздник с карликами

Певица Жасмин порадовала детей необычным праздником

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Жасмин показала снимки с праздника, организованного для её детей.

Фото: https://www.instagram.com/jasmin by Интсгаграм Певицы Жасмин is licensed under public doman

Певица Жасмин опубликовала в "Инстаграме"* фото с яркого праздника, оформленного в морском стиле. Антуражем мероприятия стали корабельные штурвалы, верёвки и даже артисты-карлики в тельняшках.

Звезда объяснила, что подобный праздник для детей и родни стал уже в их семье традиционным.

"Наши дети так быстро растут, а мы, взрослые, работаем, вечно в делах, и в этой суете жизни моменты, проведенные с семьёй, бесценны", — написала артистка под фото.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова организовала своему сыну праздник в стиле зомби. Звезда ТВ объяснила, почему праздник в честь 12-летия мальчика не задался.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской