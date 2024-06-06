Певица Жасмин организовала своим детям незабываемый праздник с карликами

Певица Жасмин показала снимки с праздника, организованного для её детей.
Певица Жасмин опубликовала в "Инстаграме"* фото с яркого праздника, оформленного в морском стиле. Антуражем мероприятия стали корабельные штурвалы, верёвки и даже артисты-карлики в тельняшках.
Звезда объяснила, что подобный праздник для детей и родни стал уже в их семье традиционным.
"Наши дети так быстро растут, а мы, взрослые, работаем, вечно в делах, и в этой суете жизни моменты, проведенные с семьёй, бесценны", — написала артистка под фото.
Ранее телеведущая Анфиса Чехова организовала своему сыну праздник в стиле зомби. Звезда ТВ объяснила, почему праздник в честь 12-летия мальчика не задался.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.