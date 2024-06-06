Наталья Подольская поздравила с днём рождения сына от Владимира Преснякова: мой тиранчик

Певица Наталья Подольская обратилась к сыну в день рождения мальчика

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Подольская рассказала об особенностях непростого характера сына Артемия.

Фото: https://www.instagram.com/nataliapodolskaya by Инстаграм Натальи Подольской is licensed under public doman

Наталья Подольская опубликовала кадры с футбольного матча с участием сына Артемия от певца Владимира Преснякова.

Артистка обратилась к наследнику с трогательными словами в честь дня рождения мальчика. Наследнику звёздной четы исполнилось 9 лет. Подольская назвала сына парнем, который изменил её мир.

"Мой бунтарь с сумасшедшим чувством юмора … ты научил, ну какое там … учишь каждый день быть мамой. Иногда у меня бывают успехи в этом деле, а иногда и неудачи", — написала Наталья в своём "Инстаграме"*.

Певица заявила, что сын для неё "самый любимый тиранчик".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской