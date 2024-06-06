Наталья Подольская поздравила с днём рождения сына от Владимира Преснякова: мой тиранчик

Певица Наталья Подольская рассказала об особенностях непростого характера сына Артемия.
Наталья Подольская опубликовала кадры с футбольного матча с участием сына Артемия от певца Владимира Преснякова.
Артистка обратилась к наследнику с трогательными словами в честь дня рождения мальчика. Наследнику звёздной четы исполнилось 9 лет. Подольская назвала сына парнем, который изменил её мир.
"Мой бунтарь с сумасшедшим чувством юмора … ты научил, ну какое там … учишь каждый день быть мамой. Иногда у меня бывают успехи в этом деле, а иногда и неудачи", — написала Наталья в своём "Инстаграме"*.
Певица заявила, что сын для неё "самый любимый тиранчик".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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