Певица Нюша призналась, что оставила сына и дочь на попечение бывшему мужу после развода

Певица Нюша заявила, что оставила детей экс-супругу

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, решила оставить детей с мужем после развода

Фото: https://vk.com/nyusha_official by ВК-аккаунт певицы Нюши is licensed under public doman

Исполнительница хита "Выше", которая недавно пережила тяжёлое расставание с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым, объяснила, что её дочь Симба-Серафима и сын Сафрон остались жить в Объединённых Арабских Эмиратах с экс-супругом.

Артистка отметила, что не видит смысла увозить детей из Дубая. Она рассказала, что её дочка учится в ОАЭ.

"Если я очень соскучусь, то могу прилететь", — объяснила звезда в беседе с Лауре Джугелия.

Ранее певица Нюша призналась, что до последнего пыталась спасти свой брак. Они с мужем даже договорились о свободных отношениях, однако это не помогло.