Певица Нюша призналась, что оставила сына и дочь на попечение бывшему мужу после развода

Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, решила оставить детей с мужем после развода
Исполнительница хита "Выше", которая недавно пережила тяжёлое расставание с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым, объяснила, что её дочь Симба-Серафима и сын Сафрон остались жить в Объединённых Арабских Эмиратах с экс-супругом.
Артистка отметила, что не видит смысла увозить детей из Дубая. Она рассказала, что её дочка учится в ОАЭ.
"Если я очень соскучусь, то могу прилететь", — объяснила звезда в беседе с Лауре Джугелия.
Ранее певица Нюша призналась, что до последнего пыталась спасти свой брак. Они с мужем даже договорились о свободных отношениях, однако это не помогло.
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