Фотограф Владимир Широков опубликовал архивные снимки Заворотнюк с мужем на Сейшелах

Фотограф Владимир Широков поделился эксклюзивными кадрами, на которых запечатлена Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым.
Фотограф Широков опубликовал в своём ВК-аккаунте романтическое фото Анастасии Заворотнюк с супругом. Снимок датируется 2012 годом и был сделан во время отдыха Заворотнюк на Сейшелах.
"Прощай, Настя!" — написал Широков под снимком звёздной пары, сопроводив фото смайлами в виде красных сердец.
Подписчики Широкова выразили свою скорбь по поводу кончины звезды сериала "Моя прекрасная няня".
"Никакую красоту не щадит Бог";
"Вечная память и вечный покой Анастасии";
"Мои самые искренние, слова в соболезнования родным и близким людям нашей прекрасной Анастасии!" — писали фолловеры под постом фотографа.
Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.