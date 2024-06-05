Фотограф Владимир Широков опубликовал архивные снимки Заворотнюк с мужем на Сейшелах

Фотограф Владимир Широков показал романтические фото Заворотнюк с мужем

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фотограф Владимир Широков поделился эксклюзивными кадрами, на которых запечатлена Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым.

Фото: https://vk.com/shirokov1968 by ВК-аккаунт фотографа Владимира Широкова is licensed under public doman

Фотограф Широков опубликовал в своём ВК-аккаунте романтическое фото Анастасии Заворотнюк с супругом. Снимок датируется 2012 годом и был сделан во время отдыха Заворотнюк на Сейшелах.

"Прощай, Настя!" — написал Широков под снимком звёздной пары, сопроводив фото смайлами в виде красных сердец.

Подписчики Широкова выразили свою скорбь по поводу кончины звезды сериала "Моя прекрасная няня".

"Никакую красоту не щадит Бог"; "Вечная память и вечный покой Анастасии"; "Мои самые искренние, слова в соболезнования родным и близким людям нашей прекрасной Анастасии!" — писали фолловеры под постом фотографа.