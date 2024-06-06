Едва не севшая в тюрьму блогер Лерчек поприветствовала повышение налогов в России

Блогер Лерчек горячо одобрила повышение налогов в России

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, объяснила, почему она считает необходимым повысить налоги в России.

Фото: https://t.me/s/ler_chek_official by Телеграм-канал блогера Лерчек is licensed under public doman

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая едва не отправилась в тюрьму за неуплату налогов, горячо поприветствовала повышение налогов для населения и бизнеса РФ.

Валерия отметила, что надеется, что повышение налогов пойдёт на пользу обществу.

"Не хочется больше попадать в ситуации, в которые попадала я. Да, будет сложно, но хочешь зарабатывать больше — плати больше", — цитирует слова блогера издание "Абзац".

Год назад Валерию Чекалину обвинили в уклонении от уплаты налогов. Блогер добровольно погасила 500 млн рублей долга. Уголовное преследование после этого прекратилось.