Едва не севшая в тюрьму блогер Лерчек поприветствовала повышение налогов в России

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, объяснила, почему она считает необходимым повысить налоги в России.
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая едва не отправилась в тюрьму за неуплату налогов, горячо поприветствовала повышение налогов для населения и бизнеса РФ.
Валерия отметила, что надеется, что повышение налогов пойдёт на пользу обществу.
"Не хочется больше попадать в ситуации, в которые попадала я. Да, будет сложно, но хочешь зарабатывать больше — плати больше", — цитирует слова блогера издание "Абзац".
Год назад Валерию Чекалину обвинили в уклонении от уплаты налогов. Блогер добровольно погасила 500 млн рублей долга. Уголовное преследование после этого прекратилось.
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