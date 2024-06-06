Ольга Бузова заручилась поддержкой участников СВО после скандального выступления в Уфе

Участники СВО заступились за затравленную Ольгу Бузову

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова разместила в своём Telegram-канале пост с поддержкой от участников СВО, которые объяснили, чем отличается концерт Ольги Бузовой в Уфе от "голой вечеринки" Насти Ивлеевой.

Фото: https://t.me/byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Бузовой is licensed under public doman

На кадрах, опубликованных в микроблоге Бузовой, некие военные заступаются за звезду, которую подвергли травле. Звезду поблагодарили за оказанную гуманитарную помощь и заботу, которую она проявляет к участникам СВО, несмотря на свой плотный график.

Вечеринку Ивлеевой авторы поста назвали "бесовской".

"В отличии от героев "голой вечеринки", которые сразу (впервые) поехали в зону СВО "отмываться", показывая свой лживый патриотизм. Оля Бузова одна из тех, кто с первых дней определился со своей позицией и поддержал СВО", — гласит текст поста в поддержку знаменитости.

Бузовой сказали спасибо за поддержку военнослужащих, находящихся в зоне СВО, и за закупку снаряжения для бойцов.

Ранее Ольга Бузова привела слова Шекспира после скандала с выступлением в Уфе.