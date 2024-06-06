Ксения Собчак: Силуанов лучше знает, куда направить мои налоги

Ксения Собчак доверяет распределение налогов Минфину и не планирует повышать зарплаты

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак заявила журналистам РБК, что не занимается распределением налогов, доверяя этот вопрос профессионалам, таким как министр финансов Антон Силуанов.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Так она ответила на вопрос о предпочтительном использовании её денег в случае увеличения налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Собчак также отметила, что не намерена повышать зарплату сотрудникам, если налоговая инициатива Минфина будет реализована.

В начале июня правительство предложило поправки в Налоговый кодекс РФ, предполагающие увеличение налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Депутат Михаил Делягин критиковал предложение, считая, что оно не поможет бедной части населения и приведет к росту теневой экономики.