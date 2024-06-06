Ксения Собчак: Силуанов лучше знает, куда направить мои налоги

Телеведущая Ксения Собчак заявила журналистам РБК, что не занимается распределением налогов, доверяя этот вопрос профессионалам, таким как министр финансов Антон Силуанов.
Так она ответила на вопрос о предпочтительном использовании её денег в случае увеличения налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Собчак также отметила, что не намерена повышать зарплату сотрудникам, если налоговая инициатива Минфина будет реализована.
В начале июня правительство предложило поправки в Налоговый кодекс РФ, предполагающие увеличение налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Депутат Михаил Делягин критиковал предложение, считая, что оно не поможет бедной части населения и приведет к росту теневой экономики.
Кошки — отважные создания.