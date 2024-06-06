Лерчек скрывает свой развод: почему блогер продолжает носить обручальное кольцо?

Лерчек объяснила, почему не сняла обручальное кольцо после разрыва с мужем

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, на Петербургском международном экономическом форуме объяснила, почему продолжает носить обручальное кольцо после разрыва с мужем.

Фото: инстаграм аккаунт Валерии Чекалиной

В комментарии NEWS.ru она призналась, что не хочет излишнего мужского внимания и предпочитает оставаться в глазах мужчин замужней. Также она отметила, что кольца, которые ей дарили, являются подарками, и она не планирует их снимать.

В конце февраля Лерчек объявила о сложном периоде в отношениях с супругом Артемом Чекалиным после судебных тяжб и долгов перед ФНС. В марте пара подала документы на развод. В апреле блогер сообщила, что выходит из отношений, несмотря на троих детей, и подчеркнула, что уважает партнера и не будет устраивать скандалов.