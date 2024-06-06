Наследство Заворотнюк: имущество разделено между мужем, детьми и матерью актрисы

Адвокат раскрыла детали раздела наследства Анастасии Заворотнюк между семьей

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Заворотнюк заранее урегулировала вопросы по своему имуществу, переведя часть активов на старших детей еще до своего ухода.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Заворотнюк

Адвокат Елена Калиничева в интервью порталу "Вечерняя Москва" уточнила, что имущество, приобретенное в браке, будет поделено пополам между супругом и детьми с матерью актрисы. Имущество, нажитое до брака, разделится поровну среди всех наследников.

Этот расклад удивил многих, так как ожидалось, что всё достанется детям, Анне и Майклу. Поклонники выразили недовольство дележкой имущества, считая, что детям важнее иметь живую маму, чем материальные ценности.