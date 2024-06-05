Никас Сафронов оставит детей без многомиллионного наследства

Никас Сафронов превратит свою трехэтажную квартиру в дом-музей

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Художник Никас Сафронов заявил, что его трехэтажная квартира площадью более тысячи квадратных метров станет домом-музеем, а не будет передана наследникам. В эфире программы "Звезды сошлись" он объяснил, что его семеро детей, о которых

Фото: Wikipedia by Никас Сафронов и Евгений Куйвашев is licensed under CC BY-SA 4.0

известно, могут не справиться с таким наследством, и выразил опасения, что квартира станет предметом раздора. Вместо этого Сафронов оставит детям свои сбережения, часть из которых, возможно, пойдет на фонд.

Среди детей художника есть Стефано, родившийся в браке со второй женой-итальянкой, и пианист Лука Сафронов-Затравкин, который поддержал идею создания дома-музея.