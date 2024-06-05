"Россия для меня умерла" — Алексей Панин* назвал россиян причиной своего отказа вернуться на Родину

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Алексей Панин* заявил, что никогда не вернется в Россию, даже при изменении политики

0:47
Шоу-бизнес

Алексей Панин*, признанный иностранным агентом и включенный в список террористов в России, заявил, что никогда не вернется в Россию, независимо от изменения политической обстановки.

Алексей Панин* заявил, что никогда не вернется в Россию, даже при изменении политики
Фото: Wikipedia by Krassotkin is licensed under public domain

Причиной этого он назвал менталитет россиян, который, по его мнению, не изменится в ближайшие века. Актер сравнил ситуацию с героями повести "Собачье сердце" и подчеркнул, что не хочет жить среди таких людей.

Панин* отметил, что может приезжать в Россию лишь ради съемок в кино и заработка, но будет продолжать жить в США. Ранее он выразил недовольство своим включением в список террористов.

* — признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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