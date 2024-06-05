"Россия для меня умерла" — Алексей Панин* назвал россиян причиной своего отказа вернуться на Родину

Алексей Панин*, признанный иностранным агентом и включенный в список террористов в России, заявил, что никогда не вернется в Россию, независимо от изменения политической обстановки.
Причиной этого он назвал менталитет россиян, который, по его мнению, не изменится в ближайшие века. Актер сравнил ситуацию с героями повести "Собачье сердце" и подчеркнул, что не хочет жить среди таких людей.
Панин* отметил, что может приезжать в Россию лишь ради съемок в кино и заработка, но будет продолжать жить в США. Ранее он выразил недовольство своим включением в список террористов.
* — признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Кошки — отважные создания.