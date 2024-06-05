Сати Казанова заверила, что лично отменила свой фестиваль из-за трагедии в "Крокус Сити Холле"

Экс-участница группы "Фабрика" Сати Казанова прокомментировала конфликт вокруг арендной платы в "Крокус Сити Холле".
Как сообщает Telegram-канал SHOT, Сати Казанова объяснила, что лично отменила свой фестиваль после известия о трагедии в "Крокус Сити Холле". Проведение мероприятия было запланировано на 24 марта.
Она отметила, что хотела вернуть средства за аренду, однако ей это не удалось. Певица назвала клеветой заявление представителей "Крокуса" о том, что она настаивала на выступлении.
Казанова отмечает, что согласно договору об аренде, ей должны были вернуть денежные средства. Представители площадки с этим не согласны.
Артистка решила искать правду в правовом поле и обратилась в суд при поддержке юристов.
Кошки — отважные создания.