Оскандалившаяся Ольга Бузова ответила на нападки "Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть"

Ольга Бузова привела слова Шекспира после скандала с выступлением в Уфе

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова отреагировала на травлю строчками из сонета великого Уильяма Шекспира.

Звезда "Дома-2", которая уже несколько дней находится в центре скандала по поводу своего выступления в Башкортостане в День защиты детей, опубликовала в своём Telegram-канале цитату из Шекспира.

"Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Напраслина страшнее обличенья. И гибнет радость, коль её судить должно не наше, а чужое мненье", — написала Ольга.

В сонете обличаются "мастера злословья", которые сами грешнее тех, кого обличают.

Ранее священник Павел Островский заступился за травимую Бузову, посоветовав начать чистку в шоу-бизнесе с Полины Гагариной, которая тоже иногда выступает в откровенном виде.