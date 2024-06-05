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Оскандалившаяся Ольга Бузова ответила на нападки "Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть"

Ольга Бузова привела слова Шекспира после скандала с выступлением в Уфе

0:50
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отреагировала на травлю строчками из сонета великого Уильяма Шекспира.

Звезда "Дома-2", которая уже несколько дней находится в центре скандала по поводу своего выступления в Башкортостане в День защиты детей, опубликовала в своём Telegram-канале цитату из Шекспира.

"Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Напраслина страшнее обличенья. И гибнет радость, коль её судить должно не наше, а чужое мненье", — написала Ольга.

В сонете обличаются "мастера злословья", которые сами грешнее тех, кого обличают.

Ранее священник Павел Островский заступился за травимую Бузову, посоветовав начать чистку в шоу-бизнесе с Полины Гагариной, которая тоже иногда выступает в откровенном виде.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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