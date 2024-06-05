Лишившаяся руки из-за мужа ревнивца Маргарита Грачёва рассекретила пол новорождённого ребёнка

Маргарита Грачёва, которой поставили протез руки после того, как над ней поиздевался бывший муж, не стала скрывать пол четвёртого ребёнка.
Грачёва поделилась с подписчиками своими эмоциями по поводу появления в их семье девочки. Многодетная мать опубликовала в "Инстаграме"* фото с выписки с младенцем на руках.
Она рассказала, что просили на УЗИ не говорить им с мужем пол ребёнка.
"Это было так удивительно и что-то совершенно новое. И когда Ари появилась, первые секунд 15, ко мне приходило осознание, что это девочка и точно не ошиблись ли врачи", — написала Маргарита под фото.
Грачёва не исключает, что в их семье появится и пятый ребёнок. Она отметила, что, возможно, опять сохранит "эффект неожиданности" до родов.
Ранее сообщалось, что Маргарита Грачёва в четвёртый раз стала мамой.
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