Ирина Хакамада обратилась к своей особенной дочери Маше в день рождения

Ирина Хакамада поздравила дочь с днём рождения

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Политик Ирина Хакамада показала свою дочь Машу в 27-день день рождения девушки.

Фото: https://www.instagram.com/irina_hakamada by Инстаграм Ирины Хакамады is licensed under public doman

Ирина Хакамада опубликовала в сторис "Инстаграма"* видео с дочерью Марией Сиротинской. Девушке исполнилось 27 лет.

— Маша, поздравляю тебя с днём рождения! — А я тебя, мамуль, очень сильно и страстно люблю", — такой диалог состоялся между матерью и дочерью.

Дочь Хакамады появилась на свет в 1997 году. Девочка родилась с диагнозом синдром Дауна.

Мария работала в модельном агентстве. Хакамада отмечала, что её дочь любит взаимодействовать с людьми и выходить на публику.

Ранее сообщалось, что 68-летняя Хакамада отказывается вступать в брак после кончины супруга.

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