Ирина Хакамада обратилась к своей особенной дочери Маше в день рождения

Политик Ирина Хакамада показала свою дочь Машу в 27-день день рождения девушки.
Ирина Хакамада опубликовала в сторис "Инстаграма"* видео с дочерью Марией Сиротинской. Девушке исполнилось 27 лет.
— Маша, поздравляю тебя с днём рождения!
— А я тебя, мамуль, очень сильно и страстно люблю", — такой диалог состоялся между матерью и дочерью.
Дочь Хакамады появилась на свет в 1997 году. Девочка родилась с диагнозом синдром Дауна.
Мария работала в модельном агентстве. Хакамада отмечала, что её дочь любит взаимодействовать с людьми и выходить на публику.
Ранее сообщалось, что 68-летняя Хакамада отказывается вступать в брак после кончины супруга.
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