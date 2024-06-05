Певец Юрий Лоза объяснил, почему отказался участвовать в новом шоу Бузовой "Однажды в Джунглях"

Юрий Лоза отказался участвовать в шоу Ольги Бузовой

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза рассказал, что ему предложили стать участником телевизионного проекта "Однажды в Джунглях" с ведущими Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном.

Фото: https://t.me/byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Буззовой is licensed under public doman

Юрий Лоза опубликовал в своём ВК-аккаунте текст письма от телеканала ТНТ. В сообщении автору и исполнителю хита "Плот" предлагалось пополнить число участников нового шоу, сделанного по аналогии с такими проектами как "Выжить в Дубае" и "Звезды в Африке".

70-летний певец отметил, что ему польстило то, что авторы проекта верят в то, что он сможет выжить в джунглях в его возрасте, однако предложение его не прельстило.

Особенно ему не понравилась перспектива получать указания от Ольги Бузовой и Михаила Галустяна. Опасения вызвало и слово в письме "выбывать".

"Настораживает — что значит "выбывать"? То есть они всё-таки запланировали, что раз в две смены один из участников не сможет переварить жирную сколопендру или убежать от крокодила? Короче, отказался", — написал артист в личном микроблоге.

Ранее Юрий Лоза рассказал о конфликте с соседями, которые написали жалобу в администрацию посёлка на его крикливого петуха.