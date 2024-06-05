Михаил Боярский раскрыл правду о романе Заворотнюк и Жигунова: "Эта история не так волшебна"

Михаила Боярский высказался о романе Заворотнюк и Жигунова: "Всем хочется сказки"

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Актёр Михаил Боярский рассказал о неприятной изнанке романа звёзд сериала "Моя прекрасная няня" Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк.

Фото: https://vk.com/azavorotnyuk by ВК-аккаунт Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

Михаил Боярский не стал скрывать правду о романе Заворотнюк и Жигунова. Звезда фильма "Три мушкетёра" отметил, что Жигунов мучил Анастасию своей ревностью, не подпуская к актрисе никого.

"Эта история не так волшебна. Всем хочется сказки. Нет, это не сказка. Жигунов стал для Насти охранником, но она с этим долго мириться не стала", — рассказал народный артист РСФСР в документальном фильме "Памяти Анастасии Заворотнюк".

Боярский отметил, что не стоит верить в отношения, которые выставляются на показ.

Ранее актёра Сергея Жигунова упрекнули в том, что он не пришёл на похороны Анастасии Заворотнюк.