Актёр Михаил Боярский рассказал о неприятной изнанке романа звёзд сериала "Моя прекрасная няня" Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк.
Михаил Боярский не стал скрывать правду о романе Заворотнюк и Жигунова. Звезда фильма "Три мушкетёра" отметил, что Жигунов мучил Анастасию своей ревностью, не подпуская к актрисе никого.
"Эта история не так волшебна. Всем хочется сказки. Нет, это не сказка. Жигунов стал для Насти охранником, но она с этим долго мириться не стала", — рассказал народный артист РСФСР в документальном фильме "Памяти Анастасии Заворотнюк".
Боярский отметил, что не стоит верить в отношения, которые выставляются на показ.
Ранее актёра Сергея Жигунова упрекнули в том, что он не пришёл на похороны Анастасии Заворотнюк.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.