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В Подмосковье задержали участницу "Битвы экстрасенсов" Алёну Полынь: началась охота на ведьм

Участницу "Битвы экстрасенсов" Полынь задержали за оскорбление чувств верующих

0:49
Шоу-бизнес

В Московской области силовики задержали главу "Империи сильнейших ведьм" и бывшую участницу ТВ-шоу "Битва экстрасенсов" Алёну Полынь.

Участницу "Битвы экстрасенсов" Полынь задержали за оскорбление чувств верующих
Фото: https://vk.com/alyonapolyn by ВК-аккаунт Алёны Полынь is licensed under public doman

Ведьму обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих. По материалам СК, Полынь распространяла литературу, в которых содержались призывы к расправе над представителями РПЦ.

Полынь организовала "Международный университет магии и колдовства", обещая ученикам богатство, избавление от рака и бесплодия.

В доме у ведьмы при обыске нашли кукол вуду и другую магическую атрибутику. Задержание ведуньи уже назвали охотой на ведьм. 

Ранее сообщалось, что певец Дима Билан узнал тайну о своей карьере на "Новой битве экстрасенсов".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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