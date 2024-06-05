В Московской области силовики задержали главу "Империи сильнейших ведьм" и бывшую участницу ТВ-шоу "Битва экстрасенсов" Алёну Полынь.
Ведьму обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих. По материалам СК, Полынь распространяла литературу, в которых содержались призывы к расправе над представителями РПЦ.
Полынь организовала "Международный университет магии и колдовства", обещая ученикам богатство, избавление от рака и бесплодия.
В доме у ведьмы при обыске нашли кукол вуду и другую магическую атрибутику. Задержание ведуньи уже назвали охотой на ведьм.
Ранее сообщалось, что певец Дима Билан узнал тайну о своей карьере на "Новой битве экстрасенсов".
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.