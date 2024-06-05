Леди Гага беременна? Новое фото певицы в обтягивающем платье взорвало интернет

Леди Гага вызвала слухи о беременности, появившись с округлившимся животом

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Леди Гага вновь породила слухи о своей беременности после появления на ужине в честь репетиции свадьбы сестры Натали Джерманотты в Йорке, штат Мэн. 38-летняя актриса была замечена в облегающем черном платье, демонстрирующем округлившийся животик, и массивным кольцом с бриллиантом.

Фото: инстаграм аккаунт Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта

Гага дополнила образ жемчужным ожерельем и серьгами. Недавно она посетила премьеру своего фильма-концерта в необычном наряде, предположительно скрывающем живот.

Ранее сообщалось, что Леди Гага сообщила, что её героиня в фильме "Джокер 2" будет аутентичной.