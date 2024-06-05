Леди Гага беременна? Новое фото певицы в обтягивающем платье взорвало интернет

Певица Леди Гага вновь породила слухи о своей беременности после появления на ужине в честь репетиции свадьбы сестры Натали Джерманотты в Йорке, штат Мэн. 38-летняя актриса была замечена в облегающем черном платье, демонстрирующем округлившийся животик, и массивным кольцом с бриллиантом.
Гага дополнила образ жемчужным ожерельем и серьгами. Недавно она посетила премьеру своего фильма-концерта в необычном наряде, предположительно скрывающем живот.
Ранее сообщалось, что Леди Гага сообщила, что её героиня в фильме "Джокер 2" будет аутентичной.
Кошки — отважные создания.