Звезда мировых подиумов Ирина Шейк наглядно продемонстрировала любовь дочери к семейству кошачьих.
Ирина Шейк опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков дочери Леи, на которых так или иначе фигурируют представители семейства кошачьих.
Кошки присутствуют в элементах одежды и декоре интерьера. Наследница модели на фото тискает милых котят и любуется леопардом в зоопарке. На одном из снимков наследница знаменитости предстала в наряде, целиком состоящем из одежды с трендовым леопардовым принтом.
Малышка переняла модельные позы матери и профессионально попозировала на фотокамеру.
"Опасайтесь кошек", — подписала фото Ирина Шейк.
Ранее модель Ирина Шейк показала фото из семейного архива с мамой на фоне ковра.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.