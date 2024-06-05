Модель Ирина Шейк показала свою модную дочь в трендовом леопарде

Дочь Ирины Шейк предстала в леопардовом наряде

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда мировых подиумов Ирина Шейк наглядно продемонстрировала любовь дочери к семейству кошачьих.

Фото: https://www.instagram.com/irinashayk by Инстаграм Ирины Шейк is licensed under public doman

Ирина Шейк опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков дочери Леи, на которых так или иначе фигурируют представители семейства кошачьих.

Кошки присутствуют в элементах одежды и декоре интерьера. Наследница модели на фото тискает милых котят и любуется леопардом в зоопарке. На одном из снимков наследница знаменитости предстала в наряде, целиком состоящем из одежды с трендовым леопардовым принтом.

Малышка переняла модельные позы матери и профессионально попозировала на фотокамеру.

"Опасайтесь кошек", — подписала фото Ирина Шейк.

Ранее модель Ирина Шейк показала фото из семейного архива с мамой на фоне ковра.

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