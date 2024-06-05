Певец Юрий Лоза высказался о скандальном выступлении Бузовой в Уфе: "Без скандала нету нала"

Юрий Лоза отреагировал на скандал вокруг Ольги Бузовой

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза прокомментировал ажиотаж вокруг выступления Ольги Бузовой в кожаных трусах в Башкортостане.

Фото: https://t.me/byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Буззовой is licensed under public doman

Юрий Лоза рассказал, что его атаковали журналисты с просьбой прокомментировать скандал с Ольгой Бузовой, которая выступила в Уфе в День защиты детей в неподобающем виде.

Автор и исполнитель хита "Плот" подчеркнул, что не имеет к данной персоне никакого отношения.

"Ну купальник, ну кожаный, ну болотные сапоги — да у нас половина женщин на эстраде так же потешно выглядит! Но чем же им ещё привлекать внимание, как не эпатажем?" — написал артист в своём ВК-аккаунте.

Лоза напомнил об одной шуточной поговорке, которая гласит, что "без скандала нету нала". Он отметил, что если бы Ольга вышла в строгой одежде, то на это никто бы не обратил внимания.

Певец упрекнул журналистов, которые "раскручивают" Бузову, а потом удивляются пошлости российской эстрады.

Ранее Ольга Бузова оправдалась за выступление в трусах в Уфе.