Певец Юрий Лоза прокомментировал ажиотаж вокруг выступления Ольги Бузовой в кожаных трусах в Башкортостане.
Юрий Лоза рассказал, что его атаковали журналисты с просьбой прокомментировать скандал с Ольгой Бузовой, которая выступила в Уфе в День защиты детей в неподобающем виде.
Автор и исполнитель хита "Плот" подчеркнул, что не имеет к данной персоне никакого отношения.
"Ну купальник, ну кожаный, ну болотные сапоги — да у нас половина женщин на эстраде так же потешно выглядит! Но чем же им ещё привлекать внимание, как не эпатажем?" — написал артист в своём ВК-аккаунте.
Лоза напомнил об одной шуточной поговорке, которая гласит, что "без скандала нету нала". Он отметил, что если бы Ольга вышла в строгой одежде, то на это никто бы не обратил внимания.
Певец упрекнул журналистов, которые "раскручивают" Бузову, а потом удивляются пошлости российской эстрады.
Ранее Ольга Бузова оправдалась за выступление в трусах в Уфе.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.