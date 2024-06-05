Актер и режиссер Денис Матросов, однокурсник Анастасии Заворотнюк в Школе-студии МХАТ, опубликовал архивные документы с оценками студентов от 1989 года. Заворотнюк получила 40 баллов, став лучшей среди женщин.
Матросов разместил эти документы в своем микроблоге, подчеркнув, что они ранее не были доступны общественности, и выразил теплые слова в память о Заворотнюк.
Актриса скончалась 30 мая после продолжительной болезни, а прощание с ней состоялось 1 июня в Покровском монастыре в Москве. Ее муж, Петр Чернышев, выразил благодарность всем, кто поддерживал и желал здоровья его супруге.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.