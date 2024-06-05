"Никто и никогда не видел этих страниц ранее!": Матросов показал архивы Заворотнюк

Денис Матросов поделился архивными документами с оценками Анастасии Заворотнюк

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер и режиссер Денис Матросов, однокурсник Анастасии Заворотнюк в Школе-студии МХАТ, опубликовал архивные документы с оценками студентов от 1989 года. Заворотнюк получила 40 баллов, став лучшей среди женщин.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Заворотнюк

Матросов разместил эти документы в своем микроблоге, подчеркнув, что они ранее не были доступны общественности, и выразил теплые слова в память о Заворотнюк.

Актриса скончалась 30 мая после продолжительной болезни, а прощание с ней состоялось 1 июня в Покровском монастыре в Москве. Ее муж, Петр Чернышев, выразил благодарность всем, кто поддерживал и желал здоровья его супруге.