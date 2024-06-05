Внук Пугачёвой в Америке: почему его карьера обречена на провал?

Продюсер оценил шансы Никиты Преснякова на успех в США

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, проживает в Соединенных Штатах Америки уже несколько лет. Концертный директор и продюсер Сергей Дворцов оценил его шансы на успешную карьеру в США.

Фото: инстаграм аккаунт Никиты Преснякова

Дворцов отметил, что Пресняков надеялся на переезд Пугачевой в Америку и полагал, что её влияние поможет ему добиться успеха. Однако, по мнению Дворцова, ожидания Преснякова не оправдаются, и он не сможет достичь того же уровня успеха, который имел в России.

Никита Пресняков переехал в США более года назад и занимается продюсированием видео. Недавно он шокировал подписчиков в своем микроблоге, показав новую внешность с густой бородой.