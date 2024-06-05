Иосиф Пригожин: публика, а не власти, должна решать судьбу песен Пугачевой

Запрет на песни Пугачевой снят? Пригожин высказался о судьбе ее творчества

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о негласном "запрете" на песни Аллы Пугачевой в российском теле- и радиоэфире, сообщает портал Teleprogramma. pro.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Музыкальный критик Сергей Соседов ранее отметил, что старые песни Пугачевой снова звучат на радиостанциях и телевидении, подчеркивая их ценность для публики. Пригожин считает, что властям не следует запрещать композиции, так как только публика имеет право решать, с какими музыкантами идти по жизни.

Он также подчеркнул, что запреты часто имеют обратный эффект, делая "запретный плод сладким". По мнению Пригожина, Пугачева вправе жить, где захочет, но артист такого калибра должен быть с Россией.