Продюсер Иосиф Пригожин высказался о негласном "запрете" на песни Аллы Пугачевой в российском теле- и радиоэфире, сообщает портал Teleprogramma. pro.
Музыкальный критик Сергей Соседов ранее отметил, что старые песни Пугачевой снова звучат на радиостанциях и телевидении, подчеркивая их ценность для публики. Пригожин считает, что властям не следует запрещать композиции, так как только публика имеет право решать, с какими музыкантами идти по жизни.
Он также подчеркнул, что запреты часто имеют обратный эффект, делая "запретный плод сладким". По мнению Пригожина, Пугачева вправе жить, где захочет, но артист такого калибра должен быть с Россией.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.