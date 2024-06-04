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Прохор Шаляпин разоблачил Аллу Пугачёву: обвинения в лицемерии и предательстве

Прохор Шаляпин обвинил Аллу Пугачёву в лицемерии за отказ взять его на "Фабрику звезд

0:55
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин обвинил Аллу Пугачеву в лицемерии за отказ взять его на шоу "Фабрика звезд". В интервью YouTube-проекту "Фабрика звезд. Подкаст" Шаляпин заявил, что его фамилия не устроила Пугачеву, и вспомнил, что она также не взяла артиста Шамана.

Прохор Шаляпин обвинил Аллу Пугачёву в лицемерии за отказ взять его на "Фабрику звезд
Фото: инстаграм аккаунт Прохора Шаляпина

Шаляпин возмутился тем, что Пугачева называла свою дочь Кристину Орбакайте самой талантливой артисткой России, считая её успех самостоятельным.

Шаляпин также выразил недовольство тем, что Пугачева уехала из России после начала СВО, назвав её предателем. Он отметил, что уважал и любил Пугачеву до её отъезда. Ранее Шаляпин заявлял, что мог бы переспать с Пугачевой вместо Аллегровой, добавив, что не хочет "хаять" Пугачеву, но жалеет её за разрушение карьеры в старости.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Прохор Шаляпин обвинил Аллу Пугачёву в лицемерии за отказ взять его на "Фабрику звезд
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