Наталия Гулькина чуть не погибла, провалившись под лёд

Наталия Гулькина вспомнила, как едва не утонула в детстве

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталия Гулькина в разговоре с "Пятым каналом" рассказала о случае из детства, когда она почти провалилась под лед. В возрасте десяти или одиннадцати лет Гулькина провалилась в ледяную воду в конце марта. Ее спасла подруга, вытащив за воротник промокшего пальто.

Фото: Wikipedia by Sergey Pesterev is licensed under CC BY-SA 4.0

В то время Гулькина не умела плавать, и без помощи она могла утонуть. Певица также поделилась воспоминаниями о том, как была трудным подростком, часто разбивала коленки и удивляла родителей своим сорванческим поведением, объясняя это "бунтарскими генами".

В другом интервью Гулькина рассказала, что в 15 лет узнала о своей беременности от родственников и была вынуждена сделать аборт по настоянию семьи.