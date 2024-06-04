Певица Наталия Гулькина в разговоре с "Пятым каналом" рассказала о случае из детства, когда она почти провалилась под лед. В возрасте десяти или одиннадцати лет Гулькина провалилась в ледяную воду в конце марта. Ее спасла подруга, вытащив за воротник промокшего пальто.
В то время Гулькина не умела плавать, и без помощи она могла утонуть. Певица также поделилась воспоминаниями о том, как была трудным подростком, часто разбивала коленки и удивляла родителей своим сорванческим поведением, объясняя это "бунтарскими генами".
В другом интервью Гулькина рассказала, что в 15 лет узнала о своей беременности от родственников и была вынуждена сделать аборт по настоянию семьи.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.