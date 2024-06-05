Певица Нюша рассказала, как решилась на развод с мужем: случилось это полтора года назад

Певица Нюша призналась, что до последнего пыталась свой брак

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Шурочкина, известная как певица Нюша, рассказала, какой путь ей пришлось пройти перед разводом.

Фото: https://vk.com/nyusha_official by ВК-аккаунт певицы Нюши is licensed under public doman

Певица Нюша призналась, что старалась спасти свой брак с бизнесменом Игорем Сивовым. Она объяснила, что пробовала разные форматы отношений, в том числе и свободные. Никакие эксперименты и стратегии, однако, не помогли сохранить супружеский союз.

"В какой-то момент мы договорились о свободных отношениях. Я думаю, что это был этап, накануне которого мы оба готовы были разойтись. Случилось это примерно полтора года назад", — поделилась своей историей исполнительница хита "Выше" на YouTube-канале "FameTime TV".

Нюша отметила, что измена мужа в 2022 году помогла ей стать сильнее, не впасть в состояние жертвы, а разобраться, в чём причина ситуации.

Ранее экс-супруг певицы Нюши Игорь Сивов объяснил, почему любовницы страдают больше всего.