Певица Пелагея придумала, чем утешить дочь после некрасивого поступка отца девочки

Певица Пелагея показала счастливую дочь, которая оправилась после слёз из-за неприятного сюрприза от отца, хоккеиста Ивана Телегина.
Певица Пелагея опубликовала в "Инстаграме"* фото дочери Таисии верхом на лошади.
У девочки, окончившей первый класс, сорвалась поездка в Турцию. Артистка пообещала малышке, что придумает ей другие развлечения и сдержала своё слово. Она показала, как дочь занимается верховой ездой.
"У нас всё хорошо. Спасибо всем за поддержку!" — написала Пелагея под фото.
Ранее певица Пелагея пожаловалась на поступок бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина, который испортил отдых её дочери Таисии.
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В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.