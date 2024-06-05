Певица Пелагея придумала, чем утешить дочь после некрасивого поступка отца девочки

Певица Пелагея нашла альтернативу отдыху дочери в Турции

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Пелагея показала счастливую дочь, которая оправилась после слёз из-за неприятного сюрприза от отца, хоккеиста Ивана Телегина.

Фото: https://www.instagram.com/pelageya_insta by Инстаграм певицы Пелагеи is licensed under public doman

Певица Пелагея опубликовала в "Инстаграме"* фото дочери Таисии верхом на лошади.

У девочки, окончившей первый класс, сорвалась поездка в Турцию. Артистка пообещала малышке, что придумает ей другие развлечения и сдержала своё слово. Она показала, как дочь занимается верховой ездой.

"У нас всё хорошо. Спасибо всем за поддержку!" — написала Пелагея под фото.

Ранее певица Пелагея пожаловалась на поступок бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина, который испортил отдых её дочери Таисии.

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