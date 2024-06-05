Певица Zivert показала фото с округлившимся животом: фанаты поздравляют с беременностью

Певица Zivert намекнула на беременность

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, заинтриговала поклонников снимком объёмного живота. Подписчики решили, что артистка ждёт ребёнка.

Фото: https://vk.com/zivert_public by ВК-аккаунт певицы Зиверт is licensed under public doman

Юлия Зивер, которая недавно объявила о приостановке концертной деятельности из-за проблем со здоровьем, удивила подписчиков фотографией своего живота. Звезда опубликовала в сторис "Инстаграма"* свой округливший живот крупным планом.

Фолловеры принялись поздравлять знаменитость со скорым прибавлением в семействе, однако не исключено, что артистка просто плотно покушала.

Ранее певица призналась, что выступала на сцене на обезболивающих уколах.

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