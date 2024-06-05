Певица Zivert показала фото с округлившимся животом: фанаты поздравляют с беременностью

Певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, заинтриговала поклонников снимком объёмного живота. Подписчики решили, что артистка ждёт ребёнка.
Юлия Зивер, которая недавно объявила о приостановке концертной деятельности из-за проблем со здоровьем, удивила подписчиков фотографией своего живота. Звезда опубликовала в сторис "Инстаграма"* свой округливший живот крупным планом.
Фолловеры принялись поздравлять знаменитость со скорым прибавлением в семействе, однако не исключено, что артистка просто плотно покушала.
Ранее певица призналась, что выступала на сцене на обезболивающих уколах.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.