Звезда "Дома-2" Виктория Боня поведала свою жизненную философию, согласно которой она является богом.
Виктория Боня объяснила, что нам с детства внушают неправильные установки. На самом деле, по мнению звезды, каждый человек являет богом и творцом.
Она отметила, что неправильно бояться и преклоняться перед божеством, так как в процессе пути к себе осознаёшь, что ты и есть этот бог.
"Бог есть чистое сознание, где нет места уродству под названием зло, ненависть, гнев, обида, зависть, ложь и т. д. Чтобы открыть Бога внутри себя, нужно исцелить все эти недуги, которые учат нас становиться Бытием, Сознанием и Блаженством!" — раскрыла суть своего учения модель в подкасте "Ясность мысли".
Ранее Виктория Боня похвасталась тем, что отказалась от 50 миллионов рублей за ночь любви с миллиардером, с которым познакомилась на Каннском фестивале.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.