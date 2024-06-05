Звезда "Дома-2" Виктория Боня объявила себя богом: не нужно бояться и преклоняться

Виктория Боня возомнила себя богом и творцом

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Звезда "Дома-2" Виктория Боня поведала свою жизненную философию, согласно которой она является богом.

Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Виктория Боня объяснила, что нам с детства внушают неправильные установки. На самом деле, по мнению звезды, каждый человек являет богом и творцом.

Она отметила, что неправильно бояться и преклоняться перед божеством, так как в процессе пути к себе осознаёшь, что ты и есть этот бог.

"Бог есть чистое сознание, где нет места уродству под названием зло, ненависть, гнев, обида, зависть, ложь и т. д. Чтобы открыть Бога внутри себя, нужно исцелить все эти недуги, которые учат нас становиться Бытием, Сознанием и Блаженством!" — раскрыла суть своего учения модель в подкасте "Ясность мысли".

Ранее Виктория Боня похвасталась тем, что отказалась от 50 миллионов рублей за ночь любви с миллиардером, с которым познакомилась на Каннском фестивале.