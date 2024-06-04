Актриса Юлия Пересильд поздравила с днём рождения младшую дочь: "Женщина-парадокс!"

Актриса Юлия Пересильд рассказала об "огненном" характере младшей дочери Маруси, которой исполнилось 11 лет.
Звезда фильма "Вызов" опубликовала в "Инстаграме"* кадры с гиперактивной дочкой Машей в честь дня рождения девочки.
"Маша! Мария! Маруся! 11 лет!!! Eee! Ты моя огненная королева! Женщина-парадокс! Женщина-загадка! Нежная Душа в такой безумно горячей оболочке!" — написала под кадрами актриса.
Она пообещала своему "белокурому ангелу", что всегда будет с ней рядом.
Ранее фотограф Дмитрий Исхаков организовал необычную фотосессию Юлии Пересильд с её возлюбленным, актёром Михаилом Тройником. Подписчики были поражены, насколько актриса и её жених похожи внешне.
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В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.