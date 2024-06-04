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Актриса Юлия Пересильд поздравила с днём рождения младшую дочь: "Женщина-парадокс!"

Юлия Пересильд обратилась к младшей дочери в день рождения девочки

1:02
Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд рассказала об "огненном" характере младшей дочери Маруси, которой исполнилось 11 лет.

Юлия Пересильд обратилась к младшей дочери в день рождения девочки
Фото: https://www.instagram.com/juliaperesild by Инстаграм Юлии Пересильд is licensed under public doman

Звезда фильма "Вызов" опубликовала в "Инстаграме"* кадры с гиперактивной дочкой Машей в честь дня рождения девочки.

"Маша! Мария! Маруся! 11 лет!!! Eee! Ты моя огненная королева! Женщина-парадокс! Женщина-загадка! Нежная Душа в такой безумно горячей оболочке!" — написала под кадрами актриса.

Она пообещала своему "белокурому ангелу", что всегда будет с ней рядом.

Ранее фотограф Дмитрий Исхаков организовал необычную фотосессию Юлии Пересильд с её возлюбленным, актёром Михаилом Тройником. Подписчики были поражены, насколько актриса и её жених похожи внешне.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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