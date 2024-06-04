Священник Островский раскритиковал идею дресс-кода для артистов: не в первый раз переобуваются

Священник Павел Островский отреагировал на инициативу депутата Госдумы Ирины Филатовой ввести дресс-код для артистов после скандала с Ольгой Бузовой.
Православный популяризатор Христианства уверен, что артисты найдут способ обойти формальные ограничения.
Он считает, что запретами нельзя решить культурные проблемы. Отец Павел объяснил, что следует поощрять тех артистов, которые соответствуют духовно-нравственным традициям, а других — немного притормаживать.
"Уверен, что все быстро примут новые правила игры — не в первый раз ведь переобуваются", — написал Островский в своём Telegram-канале.
Ранее актриса Мария Шукшина раскритиковала внешний вид Ольги Бузовой во время выступления артистки в Уфе в День зашиты детей.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?