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Дочь рэпера Тимати Алиса заявила о желании уехать в Америку и стать актрисой

Дочь Тимати Алиса удивила бабушку своим заявлением о переезде в Америку

1:04
Шоу-бизнес

Дочь рэпера Тимати Алиса рассказала о своих амбициозных планах на будущее. Девочка мечтает уехать в Америку.

Дочь Тимати Алиса удивила бабушку своим заявлением о переезде в Америку
Фото: https://vk.com/simona_chernomorskaya by ВК-аккаунт Симоны Юнусовой is licensed under public doman

10-летняя наследница рэпера Тимати и модели Алёны Шишковой усердно занимается изучением иностранных языков и посещает кружок актёрского мастерства. Девочка мечтает о триумфальной карьере в кино.

"Когда я вырасту, уеду в Америку, стану актрисой. Хочу в Америке побыть хотя бы пять лет", — рассказала Алиса в YouTube-шоу "Пин-Код Звезды".

Симону Юнусову удивили заявления внучки. Она отметила, что раньше мечты девочки были связаны с Францией и Южной Кореей.  

 "Ты что, мне не разрешишь там побыть пять лет?" — парировала Алиса. 

Девочка объяснила, что кино её привлекает больше, чем театр, так как в нём есть дубли, поэтому актёру даётся право на ошибку. 

Ранее мама рэпера Тимати показала, как её внучка Алиса готовится к актёрской карьере в Голливуде.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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