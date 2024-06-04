Дочь рэпера Тимати Алиса заявила о желании уехать в Америку и стать актрисой

Дочь рэпера Тимати Алиса рассказала о своих амбициозных планах на будущее. Девочка мечтает уехать в Америку.
10-летняя наследница рэпера Тимати и модели Алёны Шишковой усердно занимается изучением иностранных языков и посещает кружок актёрского мастерства. Девочка мечтает о триумфальной карьере в кино.
"Когда я вырасту, уеду в Америку, стану актрисой. Хочу в Америке побыть хотя бы пять лет", — рассказала Алиса в YouTube-шоу "Пин-Код Звезды".
Симону Юнусову удивили заявления внучки. Она отметила, что раньше мечты девочки были связаны с Францией и Южной Кореей.
"Ты что, мне не разрешишь там побыть пять лет?" — парировала Алиса.
Девочка объяснила, что кино её привлекает больше, чем театр, так как в нём есть дубли, поэтому актёру даётся право на ошибку.
Ранее мама рэпера Тимати показала, как её внучка Алиса готовится к актёрской карьере в Голливуде.
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