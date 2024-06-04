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У звезды сериала "Не родись красивой" Ольги Ломоносовой скончалась сестра

Звезда сериала "Не родись красивой" сообщила о смерти сестры

0:45
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Не родись красивой" Ольга Ломонова поделилась с подписчиками болью по поводу смерти сестры.

Звезда сериала "Не родись красивой" сообщила о смерти сестры
Фото: https://vk.com/olgalomonosova_official by ВК-аккаунт Ольги Ломоносовой is licensed under public doman

Актриса Ольга Ломоносова, известная по роли Киры Юрьевны из сериала "Не родись красивой" сообщила о кончине сестры.

Звезда театра и кино разместила памятные снимки из семейного архива, на которых она запечатлена в обнимку с сестрой. Причину смерти родственницы Ольга не стала разглашать.

"Лети, моя сестричка… Хочу верить, что там тебе легче! Люблю", — гласит публикация Ломоносовой в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что сестра Жанны Фриске умерла от онкологического заболевания после долгой борьбы с раком.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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