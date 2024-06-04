У звезды сериала "Не родись красивой" Ольги Ломоносовой скончалась сестра

Звезда сериала "Не родись красивой" Ольга Ломонова поделилась с подписчиками болью по поводу смерти сестры.
Актриса Ольга Ломоносова, известная по роли Киры Юрьевны из сериала "Не родись красивой" сообщила о кончине сестры.
Звезда театра и кино разместила памятные снимки из семейного архива, на которых она запечатлена в обнимку с сестрой. Причину смерти родственницы Ольга не стала разглашать.
"Лети, моя сестричка… Хочу верить, что там тебе легче! Люблю", — гласит публикация Ломоносовой в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что сестра Жанны Фриске умерла от онкологического заболевания после долгой борьбы с раком.
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