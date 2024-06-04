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Скандал вокруг выступления Ольги Бузовой в неприличном виде в Уфе дошёл до Госдумы

В Госдуме хотят утвердить дресс-код для артистов после скандала с Бузовой

1:04
Шоу-бизнес

В Госдуме РФ задумались над урегулированием вопроса о внешнем виде артистов. Поводом для обсуждения послужил скандал вокруг певицы Ольги Бузовой.

В Госдуме хотят утвердить дресс-код для артистов после скандала с Бузовой
Фото: https://t.me/byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Буззовой is licensed under public doman

Выступление Ольги Бузовой в кожаных трусах в Башкортостане в День защиты детей взбудоражило общественность. Общественные активисты потребовали утвердить дресс--код для артистов, чтобы они не "совращали публику".

Ранее Ольга Бузова оправдалась за свой внешний вид на концерте в Башкортостане.

Как сообщает "Царьград", депутат Ирина Филатова выступила с инициативой внести обязательные требования к внешнему виду артистов эстрады во время публичных выступлений. 

Филатова направила свои предложения министру культуры России Ольге Любимовой. Она отметила, что уважением к зрителям будет соблюдение морально-этических норм. Это должно предотвратить скандалы, подобные тем, который спровоцировала своим выходом на сцену в вызывающем виде Ольги Бузовой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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