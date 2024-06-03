Собчак высказалась о выступлении Бузовой в трусах: "Почему Ивлеевой на вечеринке в белье нельзя"

Ксения Собчак сравнила выступление Бузовой в трусах с "голой вечеринкой"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак обратилась в администрацию президента за разъяснениями по поводу разницы между "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой и выступлением Ольги Бузовой в трусах.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Журналистка призналась, что запуталась в правилах дозволенного и недозволенного.

"Почему Ивлеевой на вечеринке в белье нельзя, а осудившей "голую вечеринку" Бузовой на вечеринке VK в белье — можно? В чём разница? Или нельзя именно с изумрудом?" — написала Ксения в социальных сетях.

Собчак объяснила, что хочет уточнить информацию для некого друга. Её порадовало то, что в России женщинам дозволено выступать, однако она опасается, что данная практика может попасть под запрет.

Ранее священник Павел Островский назвал нелепостью призывы к расправе над Ольгой Бузовой. Он посоветовал начать с Полины Гагариной, которая тоже выступала в Кремле в трусах.