5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк посетила могилу матери с отцом Петром Чернышевым

Маленькую дочку актрисы Анастасии Заворотнюк родственники привели к месту захоронения матери.
В Сети появились кадры, на которых родственники актрисы Заворотнюк посетили её свежую могилу на Троекуровском кладбище… Звезду сериала "Моя прекрасная няня" проводили в последний путь 1 июня.
После этого проститься с мамой привели пятилетнюю наследницу актрисы Милу. Девочка пришла в сопровождении отца, фигуриста Петра Чернышева. Пришли на могилу также другие родственники звезды — старшая дочь Анна Заворотнюк и мама покойной актрисы Валентина Борисовна.
Ранее сообщалось, что дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала кадры с матерью из домашнего архива. Девушка призналась, что впервые за 5 лет смогла взглянуть на кадры с мамой. Она отметила, что хотела бы остаться навсегда в тех днях, когда мама была жива.
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