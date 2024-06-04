5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк посетила могилу матери с отцом Петром Чернышевым

5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк пришла на могилу мамы

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Маленькую дочку актрисы Анастасии Заворотнюк родственники привели к месту захоронения матери.

Фото: https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk by Инстаграм Анны Заворотнюк is licensed under public doman

В Сети появились кадры, на которых родственники актрисы Заворотнюк посетили её свежую могилу на Троекуровском кладбище… Звезду сериала "Моя прекрасная няня" проводили в последний путь 1 июня.

После этого проститься с мамой привели пятилетнюю наследницу актрисы Милу. Девочка пришла в сопровождении отца, фигуриста Петра Чернышева. Пришли на могилу также другие родственники звезды — старшая дочь Анна Заворотнюк и мама покойной актрисы Валентина Борисовна.

Ранее сообщалось, что дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала кадры с матерью из домашнего архива. Девушка призналась, что впервые за 5 лет смогла взглянуть на кадры с мамой. Она отметила, что хотела бы остаться навсегда в тех днях, когда мама была жива.