Агату Муцениеце высмеяли за полив сорной травы на огороде: "Нужно триммером пройтись"

Актриса Агата Муцениеце озадачила подписчиков странными манипуляциями на огороде.

Агата Муцениеце опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором усердно поливает лейкой некие грядки. Поклонники актрисы тщетно пытались разглядеть на грядках что-то похожее на культурные растения.

Они заметили только сорную траву. К работе звезда привлекла сына и дочку.

"Садоводы-огородники, вы с нами? Поливаете грядки? Отзовитесь!" — написал актриса под кадрами.

Подписчики остались в недоумении от такого контента.

"Нужно триммером пройтись, а то не видно из-за травки лук там или чеснок";

"Где? Где грядка? Траву вижу, грядки не вижу";

"Вы хотите узнать, поливая, какая трава вырастет быстрее — отгороженная или нет, я так понимаю", — писали фолловеры под постом звезды.