Агату Муцениеце высмеяли за полив сорной травы на огороде: "Нужно триммером пройтись"

Актриса Агата Муцениеце озадачила подписчиков странными манипуляциями на огороде.
Агата Муцениеце опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором усердно поливает лейкой некие грядки. Поклонники актрисы тщетно пытались разглядеть на грядках что-то похожее на культурные растения.
Они заметили только сорную траву. К работе звезда привлекла сына и дочку.
"Садоводы-огородники, вы с нами? Поливаете грядки? Отзовитесь!" — написал актриса под кадрами.
Подписчики остались в недоумении от такого контента.
"Нужно триммером пройтись, а то не видно из-за травки лук там или чеснок";
"Где? Где грядка? Траву вижу, грядки не вижу";
"Вы хотите узнать, поливая, какая трава вырастет быстрее — отгороженная или нет, я так понимаю", — писали фолловеры под постом звезды.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?