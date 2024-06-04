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Священник Павел Островский высказался о скандале вокруг Бузовой: "Начинайте с Полины Гагариной"

Священник Павел Островский заступился за травимую Ольгу Бузову

1:00
Шоу-бизнес

Священник Павел Островский объяснил, почему нападки на Ольгу Бузову, которая выступила в День защиты детей в откровенном наряде, нелепы.

Священник Павел Островский заступился за травимую Ольгу Бузову
Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Островский заявил, что выступление Бузовой "в труселях" — привычное явление в России. Он отметил, что пошлость присутствует на многих концертах в том или ином виде.

"Теперь требуют, чтобы Бузову посадили… Ну так начинайте с Полины Гагариной, которая в тех же трюселях не так давно пела в Кремле. Или это другая дверь?" — написал священник в своём Telegram-канале.

Скандал вокруг певицы батюшка назвал "костью", которую бросили народу, чтобы он её погрыз.

Он напомнил, что множество людей допускают возможность супружеской измены, а обсуждение откровенного вида певицы на сцене он считает "белейшим пальто".

Ранее актриса Мария Шукшина раскритиковала одежду Бузовой на концерте в День защиты детей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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