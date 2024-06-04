Ксения Собчак высказалась о внешности Дженнифер Энистон и Николь Кидман: виноват ботокс

Ксения Собчак объяснила, почему интервью Дженнифер Энистон и Николь Кидман стало вирусным.
Журналистка опубликовала в своём Telegram-канале фрагмент интервью звёзд Голливуда — Дженнифер Энистон и Николь Кидман.
Поклонники актрис принялись обсуждать не содержание интервью, а внешность знаменитостей.
Собчак отметила, что эксклюзивность разговора мало кого заинтересовала, зато все обратили внимание на странную мимику актрис. Лица звёзд почти не двигались.
"Виноват во всём, конечно, ботокс", — написала Ксения в своём микроблоге.
Ранее Ксения Собчак восхитилась внешностью 61-летней актрисы Деми Мур на Каннском фестивале.
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